Der Deutsche Aktienindex kann sich auch auch bei größeren Schwächeanfällen auf eine Käufergruppe verlassen, die ihn schon in den Vormonaten mehrfach wieder aufgefangen hat. Solange dieser Effekt anhält, haben Anleger nur wenig zu befürchten. Der DAX scheitert an einer Rückeroberung der Wendezone bei 15.700 / 15.800 und stürzt erneut an bis an sein unteres kurzfristiges Schwankungsband (grau). Die Gefahr weiterer Verluste ist durch diesen Richtungswechsel wieder deutlich erhöht, allerdings ist der Spielraum nach unten derzeit auf das Areal ...

