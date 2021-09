Der Großhandelspreis für Gas legte binnen zwölf Monaten um gut 450 Prozent zu. Goldman Sachs warnte daher vor einem im Winter drohenden Blackout angesichts niedriger Gasvorräte in Europa. Parallel hierzu senkte die US-Bank ihre Prognose für das chinesische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr, da Lieferengpässe bei Kohle in dem Riesenreich zu einer Stromknappheit geführt haben. Im Aktienreport "Der Angriff" lesen Sie, welche Tech-Firma von der bevorstehenden Energiekrise profitieren dürfte. Der wachstumsstarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...