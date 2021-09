DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen halten an Gewinnen fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Absturz vom Vortag präsentieren sich Europas Börsen am Mittwochmittag mit Aufschlägen. Die Unsicherheiten bleiben aber hoch. US-Finanzministerin Janet Yellen rechnet damit, dass den USA ohne eine Anhebung der Schuldenobergrenze um den 18. Oktober das Geld ausgehen wird. Derweil geht das virtuelle Zentralbankertreffen in Sintra weiter. Der DAX gewinnt 1,1 Prozent auf 15.410 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,2 Prozent auf 4.107 Punkte nach oben.

Deutsche Importpreise steigen stark an

Daneben bleibt die hohe Inflation ein Thema, wie etwa an den stark gestiegenen deutschen Importpreisen für August deutlich wird. Die hohen Energiepreise werden sich zunehmend in die Ertragskennziffern der Unternehmen in Europa hineinfressen, wenn auch noch nicht in der Berichtssaison zum dritten Quartal, die ab kommender Woche ansteht. Hier dürften es eher die globalen Lieferengpässe sein, die die Umsätze der zweiten Jahreshälfte zu einem Teil in das kommende Jahr schieben dürften - und damit auch die Erträge.

Reiseaktien sind mit plus 1,4 Prozent einer der Hauptgewinner unter Europas Sektor-Indizes. Fallende Inzidenzen und der Nachholbedarf der Kunden machen die Branche attraktiv. Dazu gibt es nun auch erste Kommentare zur Erholung des margenträchtigen Geschäftsreiseverkehrs. Unter anderem spricht Air France-KLM von einer Belebung bei inländischen Geschäftsreisen. "Dennoch bleibt der Sektor anfällig, weil es jederzeit wieder Rückschläge geben kann mit neuen Corona-Varianten", sagt ein Händler. Man könne daher in den Aktien nur eine "nicht-lineare" Erholung einpreisen.

Die niederländische ASML Holding hat die Mittelfristprognose angehoben. Das Unternehmen peilt angesichts der boomenden Nachfrage aus der Halbleiterindustrie nach ihren Lithographiesystemen bis 2025 einen jährlichen Umsatz von 24 bis 30 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge zwischen 54 und 56 Prozent an. An der Börse wurde teilweise mit einer höheren Bruttomarge gerechnet. Nach volatilem Verlauf notiert die Aktie nun 2,2 Prozent fester. Für den Technologie-Sektor geht es 1,5 Prozent nach oben.

Gea mit Kapitalmarkttag

Der Anlagenbauer Gea (+3,8%) hat die Prognose für das laufende Jahr zunächst bekräftigt. Beim Umsatz wird 2021 mit einem organischen Wachstum von 5,0 bis 7,0 Prozent gerechnet, teilte der Konzern anlässlich des Kapitalmarkttages mit. Das Unternehmen hat zudem seine neuen strategischen Ziele für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Gea will organisch beim Umsatz um 4 bis 6 Prozent jährlich wachsen und strebt dazu eine EBITDA-Marge über der Marke von 15 Prozent bis dahin an.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.106,66 +1,2% 47,84 +15,6% Stoxx-50 3.512,69 +1,1% 38,14 +13,0% DAX 15.409,99 +1,1% 161,43 +12,3% MDAX 34.791,84 +0,8% 289,53 +13,0% TecDAX 3.769,55 +1,0% 35,96 +17,3% SDAX 16.589,86 +0,5% 75,30 +12,4% FTSE 7.088,74 +0,9% 60,64 +8,8% CAC 6.586,89 +1,2% 80,39 +18,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,22 -0,02 +0,36 US-Zehnjahresrendite 1,50 -0,04 +0,58 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,1660 -0,2% 1,1681 1,1671 -4,5% EUR/JPY 129,82 -0,3% 130,25 130,09 +3,0% EUR/CHF 1,0829 -0,2% 1,0854 1,0841 +0,2% EUR/GBP 0,8633 +0,0% 0,8625 0,8625 -3,3% USD/JPY 111,34 -0,1% 111,46 111,44 +7,8% GBP/USD 1,3508 -0,2% 1,3552 1,3534 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,4699 -0,0% 6,4679 6,4621 -0,5% Bitcoin BTC/USD 42.457,51 +1,4% 42.201,75 41.474,26 +46,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,89 75,29 -0,5% -0,40 +56,5% Brent/ICE 78,67 79,09 -0,5% -0,42 +54,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.745,20 1.733,95 +0,6% +11,25 -8,0% Silber (Spot) 22,36 22,48 -0,5% -0,11 -15,3% Platin (Spot) 972,80 971,70 +0,1% +1,10 -9,1% Kupfer-Future 4,23 4,25 -0,3% -0,01 +20,1% ===

