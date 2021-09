China hatte am 24. September das bestehende Krypto-Verbot abermals verschärft. Nach dem Verbot kündigen immer mehr Unternehmen Maßnahmen als Reaktion auf die neuen Regulierungen an. Ab sofort sind auch alle Kryptotransaktionen verboten. Damit wird es für viele Krypto-Unternehmen in China unmöglich, ihre Geschäfte zu betreiben. Als Reaktion auf das jüngste allumfassende Kryptotransaktionsverbot kündigen nun immer mehr Unternehmen ihren Rückzug aus dem Reich der Mitte an. Hier ein Überblick über Krypto-Unternehmen, die für Geschäfte in China keine tragbare Zukunft mehr ...

