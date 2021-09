Original-Research: CytoTools AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CytoTools AG



Unternehmen: CytoTools AG

ISIN: DE000A0KFRJ1



Anlass der Studie: Basisstudien-Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.09.2021

Kursziel: EUR 35,90

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Dr. Roger Becker



Phase III Europa im Zeitplan - Markteintritt in Indien pandemiebedingt erschwert



Bedingt durch die wirtschaftlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hatte sich der von CytoTools (ISIN DE000A0KFRJ1, Basic Board, T5O GY) in der ersten Jahreshälfte 2020 erwartete Vertriebsstart des in Indien zugelassenen Medikaments DermaPro (Markenname in Indien: Woxheal) für die Behandlung des Diabetischen Fußes verschoben; der Markteintritt seitens des indischen Vertriebspartners Centaur Pharmaceuticals erfolgte am 3.9.2020. Aufgrund des strikten Lockdowns in Indien in Q1 blieb die Zahl der Anwendungsfällt mit 10.000 hinter den Erwartungen. Erste Behandlungsresultate fallen jedoch sehr positiv aus, was den weiteren Roll-Out in Indien nach dem harten Lockdown unterstützen dürfte. Darüber hinaus hat Centaur die vorläufige Zulassung von Woxheal in Kenia erhalten und kündigte an, weitere Zulassungen in afrikanischen Staaten zu verfolgen.

Am 17.9.20 wurde gemeldet, dass mit Untersuchungen zur Wirksamkeit des DermaPro-Wirkstoffs DOPCL zur Inhalationstherapie von Covid-19 begonnen wurde. Dies haben wir, ebenso wie weitere Indikationen (u.a. Sepsis), aufgrund des frühen Entwicklungsstatus nicht in unserer Bewertung berücksichtigt.



Wir haben die Schätzungen in unserem Erlösmodell angepasst und bewerten die Aktie auf Basis einer Fundamentalanalyse mit EUR 35,90. Angesichts des aktuellen Kursniveaus lautet unsere Empfehlung 'Kaufen'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22940.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Dr. Roger Becker

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-46

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

