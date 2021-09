Kryptowährungen wie der Bitcoin geraten auf der ganzen Welt ins Visier der Regulierungsbehörden. Zwar gehen die wenigsten dabei so rigoros vor wie die chinesische Regierung, doch die US-Regierung solle lieber gleich ganz die Finger davon lassen - findet jedenfalls Krypto-Fan und Tesla-Chef Elon Musk. Seiner Einschätzung nach könnten Regierungen Kryptowährungen nicht zerstören, sondern lediglich ihren Aufstieg bremsen, so Musk bei der Code Conference in Beverly Hills . Auf die Frage von New-York-Times-Kolumnistin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...