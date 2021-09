BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Beim Maschinenbauer Dürr steht zum Jahreswechsel ein Chefwechsel an. Der 60-jährige Ralf Dieter stelle sein Amt für seinen amtierenden Stellvertreter zur Verfügung und scheide zum 31. Dezember aus dem Vorstand aus. "Der Aufsichtsrat hat deshalb heute auf Empfehlung des Personalausschusses einem Aufhebungsvertrag mit Herrn Dieter zugestimmt", teilte das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Er ist seit 2006 Vorstandsvorsitzender. Sein Nachfolger soll ab Januar Jochen Weyrauch (55) werden, der bereits seit 2017 im Vorstand der Dürr AG ist./zb/men