Köln (ots) -Der Kölner Cloud-Technologieanbieter gridscale veröffentlicht gemeinsam mit Intel (https://www.intel.de/content/www/de/de/homepage.html) kostenfrei die Ergebnisse einer umfassenden Expertenbefragung, die Business- und IT-Entscheidern im Mittelstand wichtige Hinweise bei der Fortentwicklung ihrer internen Rechenzentrums-IT liefert.Grundlage der Analyse bilden die Einschätzungen renommierter Marktanalysten und Berater sowie bekannter Vertreter von Cloud-Dienstleistern, Technologieanbietern und Verbänden. Die Studie untersucht die Stellschrauben und Erfolgsfaktoren einer Cloudifizierung aus strategischer, technischer und organisatorischer Perspektive. Sie ist über die Webpage https://mygs.io/intel für interessierte Unternehmen frei verfügbar.Public Cloud-Adaption schreitet voran, gleichzeitig macht sich Ernüchterung breitVielen Unternehmen wurde spätestens in der Corona-Krise bewusst, dass es in einem sich immer schneller wandelnden Geschäftsumfeld einer besonders flexiblen und anpassungsfähigen IT bedarf. "Allerdings verläuft der Cloud-Trend nicht so eindimensional und reibungslos, wie es auf dem ersten Blick erscheint", so Dr. Andreas Stiehler, IT-Analyst und verantwortlicher Autor der Expertenstudie. "Das eine Migration nach dem Motto 'Alles per Lift & Shift in die Public Cloud' bei einer gewachsenen IT und hochintegrierten Prozessen nicht funktionieren kann, mussten einige Vorreiterunternehmen bereits schmerzvoll erfahren - ebenso, dass die Services der globalen Cloud-Konzerne nicht per se günstig sind und im Vergleich zum On-Premise-Betrieb zu erheblichen Mehrkosten führen können."Managed Hybrid Cloud Szenarien entwickeln sich zum Modell der WahlObschon pauschale Empfehlungen bei der Unterschiedlichkeit der jeweiligen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen in den Unternehmen schwierig sind, so sind sich die befragten Experten hinsichtlich der in der Studie beschriebenen Stellschrauben der Rechenzentrumsmodernisierung allerdings weitgehend einig. Hyperkonvergente und softwaregesteuerte IT-Infrastrukturen, hybride Cloud-Szenarien und eine Betriebsunterstützung durch spezialisierte Dienstleister nehmen hier einen besonderen Stellenwert ein. Zugleich lenken sie aber auch den Blick auf die organisatorischen und kulturellen Herausforderungen einer Cloud Transformation und die damit auch verbundenen neuen internen Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten.Orientierung und Hilfestellung auf dem Weg der Cloud-Transformation"Nahezu alle Unternehmen erkennen die Vorteile, sind aber zugleich auf der Suche nach ihrem ganz eigenen Weg hin zu einer cloud-basierten und beliebig flexiblen IT", ergänzt Henrik Hasenkamp, CEO der gridscale GmbH. "Mit der neuen Studie bündeln wir das Wissen und die Erfahrung von Experten, die in ihrem Alltag regelmäßig mit der Cloudifizierung mittelständischer Unternehmen befasst sind. Ihre Empfehlungen sollen verantwortlichen Entscheidern eine erste Orientierung geben und helfen, die Transformation und Modernisierung ihrer internen IT erfolgreich voranzubringen."Die vollständige Studie ist als ePaper ab sofort unter https://mygs.io/intel verfügbar.