DJ Dürr-Vorstandschef gibt Amt nach 16 Jahren ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Anlagenbauer Dürr steht ein Wechsel an der Konzernspitze an. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, gibt Ralf Dieter sein Amt als Vorstandsvorsitzender nach 16 Jahren im Rahmen einer geregelten Nachfolge an seinen Stellvertreter Jochen Weyrauch ab. Dieser tritt den CEO-Posten am 1. Januar 2022 an.

Weyrauch bekommt einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2026. Der Vorstand wird nach dem Abgang Dieters, der seit dem 1. Januar 2006 Vorstandsvorsitzender ist, aus zwei Personen bestehen. Neben Weyrauch gehört weiterhin CFO Dietmar Heinrich dem Führungsgremium an.

Dieter gibt auch den Vorstandsvorsitz bei der Tochter Homag ab. Daniel Schmitt, seit 1. Juli Vorstandsmitglied, wird den Posten zum 1. Januar übernehmen.

September 29, 2021 08:43 ET (12:43 GMT)

