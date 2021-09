BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der Diesel-Betrugsprozess gegen frühere Führungskräfte von Volkswagen wird vor dem Landgericht Braunschweig vorerst weiter ohne Ex-Konzernchef Martin Winterkorn fortgesetzt. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wies das Oberlandesgericht (OLG) als übergeordnete Instanz eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft zurück, in der die Ankläger die Abtrennung des Verfahrensteils gegen ihn kritisiert hatten. Damit dürften sich die ersten Sitzungen mit Winterkorn in der vor gut zwei Wochen gestarteten Hauptverhandlung nach wie vor auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Das OLG argumentiert, der Prozessverlauf im Fall der vier anderen Angeklagten könne so beschleunigt werden./jap/DP/jha