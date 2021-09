Nach dem jüngsten Kursrutsch nutzen einige Anleger die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in den europäischen Aktienmarkt. Dax und EuroStoxx50 legten am Mittwoch jeweils ein Prozent auf 15.396 beziehungsweise 4101 Punkte zu. Auch am Anleihemarkt entspannte sich die Lage. Dadurch fielen die Renditen der zehnjährigen Bonds aus den USA und Deutschland...

