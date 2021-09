Halle (S.) / Magdeburg (ots) -Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer, die Verfassungsorgane und Zipfelregionen.List (Sylt), Görlitz, Oberstdorf und Selfkant: Der Zipfelbund stellt sich vorWen es in Sachen Deutschland in die äußersten Randlagen treibt, der kommt im Süden nach Oberstdorf, im Norden nach List auf Sylt, im Westen nach Selfkant und im Osten nach Görlitz.Der Zipfelbund soll vor allem eine Einladung in die vier Zipfelorte sein. Hier erwartet Sie die ganze Vielfalt Deutschlands: malerische Strände, traumhafte Berglandschaften, historische Städte und ländliche Idylle. Ihr Begleiter auf der Zipfeltour durch alle vier Orte ist der Zipfelpass. Sammeln Sie innerhalb von vier Jahren einen Stempel für die Übernachtung in jedem Zipfelort, erhalten Sie eine Zipfel-Überraschung.Dass die Zipfelidee inspiriert, das beweisen die zahlreichen außergewöhnlichen Zipfeltouren. So bereiste Anke Franzen mit ihren beiden Hunden in nur 71 Stunden alle Zipfelgemeinden. Rita und Wolfgang Jansen aus Hellenthal waren von ihrer Zipfelreise so begeistert, dass sie sich sogar entschlossen, in Oberstdorf zu heiraten. Die anschließende Hochzeitsreise ging, wie sollte es anders sein, in die übrigen Zipfelorte Selfkant, List und Görlitz.Egal, in welcher Himmelsrichtung Sie beginnen - wir freuen uns auf Ihren Besuch!Entdeckungsreise: ZipfelbundMoin aus List auf SyltList auf Sylt wurde von der Natur mit einer besonders beeindruckenden Landschaft bedacht: Im Westen des Nordseebades locken feinsandige, kilometerlange Strände mit ihren kräftigen Brandungswellen. Im Osten lädt der flach abfallende Familienstrand bei Ebbe zum Erkunden des Weltnaturerbes Wattenmeer ein. Der Norden ist geprägt vom charakteristischen "Ellenbogen" mit den Salzwiesen am Königshafen und im Süden fasziniert die einmalige Dünenlandschaft mit der imposanten Wanderdüne. Wir heißen Sie herzlich willkommen!- Region: Nordsee (Kreis: Nordfriesland)- Einwohnerzahl: 1.500- Bundesland: Schleswig-Holstein- Website: www.list-sylt.deEs grüßt der Bürgermeister Ronald Benck"Liebe Zipfelbegeisterte! Sie haben den Zipfelbund in einer Reportage kennengelernt oder schon mal davon gehört? Dann laden wir Sie herzlich zu uns ein. Am nördlichsten Ort des Zipfelbundes mit seiner sagenhaften Natur können Sie einen individuellen Urlaub genießen. Unsere schönen Strände im Westen, das Weltnaturerbe Wattenmeer im Osten und der Ellenbogen mit dem nördlichsten Punkt Deutschlands erwarten Sie in List auf Sylt."Liebe Grüße aus GörlitzGörlitz, das ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Die liebevoll sanierten Bauten aus Gotik, Renaissance, Barock und Jugendstil begeistern Besucher und Filmproduzenten gleichermaßen. Görliwood überrascht mit zahlreichen Drehorten. Doch es gibt noch mehr zu erkunden: Das deutsch-polnische Görlitz I Zgorzelec ist seit 1998 Europastadt. Wo sonst können Sie bei einem Spaziergang in der Stadt gleich zwei Länder erleben? Und für die Abwechslung sorgt der Sprung in den fast 1.000 ha großen See direkt vor den Stadttoren. Willkommen!- Region: Oberlausitz- Einwohnerzahl: 56.700- Bundesland: Sachsen- Website: www.goerlitz.de (http://www.list-sylt.de)Es grüßt der Oberbürgermeister Octavian Ursu"Als Oberbürgermeister der Stadt Görlitz - des sogenannten "östlichsten Zipfels" unseres Landes, freue ich mich sehr, dass unser Zipfelbund für die Gäste der diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle (Saale) erlebbar sein wird. Die Vielfalt, die unser Land ausmacht, stellt dieses besondere Bündnis auf einzigartige Art und Weise dar. Darüber hinaus wirken die Zipfelstädte als Brückenbauer zu unseren Nachbarländern. Gern lege ich Ihnen ans Herz: Besuchen Sie Deutschlands Zipfel und überzeugen Sie sich, wie facettenreich unser Land ist."Komm heim nach OberstdorfLassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie die beeindruckende Bergwelt rund um den südlichsten Ort Deutschlands. Im Sommer erstreckt sich ein vielseitiges Wanderwegenetz über 200 Kilometer und drei Höhenlagen. Im Winter erwartet Sie in Oberstdorf ein schneesicherer Wintersportort mit Skibetrieb bis Anfang Mai auf dem Nebelhorn. Der international angesehene Wintersportort beherbergt eine der fünf Skiflugschanzen der Welt und ist Austragungsort weltweit bekannter Skisportveranstaltungen. Besuchen Sie uns!- Region: Allgäu- Einwohnerzahl: rund 9.700- Bundesland: Bayern- Website: www.oberstdorf.deEs grüßt der Erste Bürgermeister Klaus King"Deutschland ist ein wunderbares Land. Vielfältige Landschaften, kultureller Reichtum und eine bunte Fülle an Traditionen zeichnen es aus. Der Zipfelbund, in dem sich die nördlichste, südlichste, östlichste und westlichste Kommune zusammengeschlossen haben, ist ein schönes Symbol für die Einheit der Bundesrepublik. Besuchen Sie List, Görlitz, Selfkant und Oberstdorf, erleben Sie die Vielfalt der vier Zipfel und die herzliche Gastfreundschaft die sie verbindet. Ich freue mich auf Ihren Besuch in Oberstdorf."Selfkant lädt einNaturverbunden, mit reichhaltigen Schätzen an Kultur und Landschaft, im Herzen Europas, zwischen Rhein und Maas gelegen, heißen Sie die Menschen im westlichsten Zipfel Deutschlands mit ihrer Gastfreundschaft herzlich willkommen. Unsere wechselvolle Geschichte und die mehr als 1000 Jahre alten sakralen und historischen Gebäude werden Sie in ihren Bann ziehen. Ruhe und Entspannung finden Sie an malerischen Bachläufen sowie naturbelassenen Bruch- und Waldlandschaften. Willkommen in Selfkant: "Schuen, dat du doa bes"- Region: "Der Selfkant"- Einwohnerzahl: 10.800- Bundesland: Nordrhein-Westfalen- Website: www.selfkant.deEs grüßt der Bürgermeister Norbert Reyans"List, Görlitz, Oberstdorf und Selfkant, vier Orte, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und doch haben sie eines gemeinsam, sie bilden den Zipfelbund. In ihnen wird die Vielfalt und Schönheit Deutschlands sichtbar. Der Zipfelbund steht für Freundschaften und das Miteinander der Menschen innerhalb Deutschlands. Er schafft Beziehungen und durch die exponierte Lage der Zipfelorte schwingt auch immer der europäische Gedanke an den Zipfeln Deutschlands mit - am Rande und doch jeweils mitten im Herzen Europas. Die Gemeinde Selfkant ist geprägt von Dörfern, Wiesen und Wäldern und der Gastfreundschaft der Menschen. Ich würde mich über einen Besuch am westlichsten Punkt Deutschlands sehr freuen."Der Zipfelbund bei der EinheitsEXPO in Halle (S.)Auf geht's zu den Zipfeln: List (Sylt), Görlitz, Oberstdorf und Selfkant.Wir laden Sie ein, mitten in Halle die Zipfelorte kennenzulernen und die womöglich kürzeste Zipfelreise aller Zeiten zu unternehmen. Ihre Erlebnisse halten Sie dabei mit vier zipfeltypischen Fotomotiven fest, um Familie und Freunden einen herzlichen Zipfelgruß zu schicken.Anlässlich der zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 1999 in Wiesbaden wurde der Zipfelbund ins Leben gerufen und mit dem Zipfelpakt besiegelt.Darin verpflichten sich die vier Zipfelgemeinden, den Austausch auf Verwaltungsebene genauso zu pflegen wie die Koordination und die gemeinsamen Aktivitäten im bürgerschaftlichen Engagement.Der Zipfelbund präsentiert sich seitdem bei den zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit auf der Ländermeile bzw. auf der EinheitsEXPO.Erleben Sie die Vielfalt des Zipfelbundes und lassen Sie sich inspirieren für ihre persönliche Zipfelreise in die schönsten Ecken Deutschlands. 