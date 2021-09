Nach den Verlusten vom Vortag können die Anleger am Mittwoch durchschnaufen - vorerst zumindest. Der Dow Jones startet plus 0,4 Prozent in den Handel, der Nasdaq 100 legt um 0,7 Prozent zu. Gefragt sind vor allem die Werte, die zuletzt besonders stark gelitten haben. Zum BioNTech, Moderna. Big Tech legt nur minimal zu.In Kürze mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...