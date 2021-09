Lucid Motors hat auf einem Investoren-Event weitere Strategie-Details bekannt gegeben. Zum ersten Mal werden die Lucid Air-Limousinen der Öffentlichkeit für Probefahrten zur Verfügung gestellt. Auch der Auslieferungstermin für Luxus-Edition wurde fixiert.Am Dienstag liefen die ersten ersten Luxus-Elektrolimousinen des Typs Lucid Air im Werk in Casa Grande, Arizona, vom Band. Ende Oktober sollen die ersten Kunden ihre Fahrzeuge erhalten, so Lucid CEO Peter Rawlinson am Rande des Events. Die Auslieferungen ...

