Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Lufthansa. Flüge in die USA sind für die Lufthansa enorm wichtig, um wieder schwarze Zahlen schreiben zu können. Nachdem in der Vorwoche bekannt wurde, dass geimpfte Europäer nun wieder einreisen dürfen, verzeichnete die Airline bereits kurz darauf einen kräftigen Anstieg der Buchungen. Und die neuesten Daten machen dem Konzern jetzt Hoffnung auf eine Nachhaltige Besserung. Bei den Verkäufen steht Daimler im Fokus. Die Daimler-Aktie trotzte gestern bereits dem schwachen Gesamtmarkt. Anleger honorieren die letzten Batterie-News von Daimler. Der Auto-Hersteller wird gleichberechtigter Anteilseigner an ACC. Vor allem aber rückt die Abspaltung der Brummi-Sparte näher. Die Daimler-Aktionäre sollen dem Deal bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 1. Oktober zustimmen.