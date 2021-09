Genius Metals Inc. (CSE: GENI; FRA: 0FU) wird ab dem morgigen Handelstag an der TSX-Venture Exchange notieren. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Börse die endgültige Genehmigung für die Notierung der Stammaktien erteilt. Die Stammaktien werden ab der Markteröffnung am Donnerstag, dem 30. September 2021, an der TSXV gehandelt. Das Unternehmen hat beantragt, dass seine Aktien nicht mehr an der Canadian Securities Exchange ...

