Nach dem deutlichen Kursrutsch am Vortag haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte einen Erholungsversuch unternommen.New York - Nach dem deutlichen Kursrutsch am Vortag haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte einen Erholungsversuch unternommen. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,45 Prozent höher bei 34'455,12 Punkten. Am Dienstag war der Leitindex um gut 1,6 Prozent gefallen. Der breiter gefasste S&P 500 stieg am Mittwoch um 0,57 Prozent auf 4377,53 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100...

