Die Rohölvorräte in den USA stiegen in der am 24. September zu Ende gegangenen Woche um 4,578 Mio. Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 3,481 Mio. Barrel gesunken waren, und lagen damit über den Schätzungen der Analysten, die von einem Rückgang von 1,652 Mio. Barrel ausgegangen waren, wie aus dem EIA-Bericht zur Erdölsituation hervorgeht. Die Cushing-Rohölvorräte stiegen um 0,131 Millionen Barrel, nachdem sie in der Vorwoche um 1,476 Millionen Barrel gesunken waren. Die Benzinvorräte stiegen ...

