Freiburg (ots) -Kampf für Frauenrechte in Kamerun - Psychologische und materielle Hilfe für Boko-Haram-OpferDer Caritas-Partner ALDEPA ist heute für seinen mutigen Kampf für Frauenrechte mit dem Alternativen Nobelpreis ("Right Livelihood Award") ausgezeichnet worden. ALDEPA (Action Locale pour un Développement Participatif et Autogéré) und Caritas international setzen sich in Kamerun insbesondere für Frauen und Mädchen ein, die von Boko Haram verschleppt, vergewaltigt oder zwangsverheiratet wurden. Die Bevölkerung im Norden Kameruns leidet seit 2010 unter den Anschlägen der Terrorgruppe. Im vergangenen Jahr ist die Lage in Kamerun eskaliert. Besonders Frauen und Mädchen sind immer wieder Ziel der Angriffe von Boko Haram. ALDEPA und Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stehen den Gewaltopfern mit psychologischer und materieller Hilfe zur Seite.Treibende Kraft von ALDEPA ist deren Gründerin Marthe Wandou. Volker Gerdesmeier, Referatsleiter Afrika bei Caritas international, arbeitete mit ihr erstmals 2004 zusammen: "Marthe Wandou ist eine unglaublich mutige Frau, die sich unter extrem schwierigen Bedingungen seit vielen, vielen Jahren beharrlich für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kamerun einsetzt. Ich kenne sie seit 2004 persönlich, als ich selbst im Tschad gearbeitet habe. Marthe ist in ganz engem Kontakt zu den betroffenen Frauen und Mädchen, geht bis heute immer wieder selbst raus in die Dörfer, geht große persönliche Risiken ein, spricht mit den Gewaltopfern und findet Wege, um ihr Leid ganz konkret zu lindern. Sie ist aber andererseits auch bestens vernetzt, spricht auf internationalen Konferenzen und erreicht auf diesem diplomatischen Parkett Verbesserungen für die Frauen und Mädchen. Wie sie diese beiden Seiten der Hilfe miteinander verbindet, das macht sie und ihre Organisation zu so einem großartigen Partner für Caritas international. Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung ihrer Arbeit."Der "Right Livelihood Award" wird am 1. Dezember in Stockholm verliehen.Volker Gerdesmeier, Referatsleiter Afrika von Caritas international, steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5033544