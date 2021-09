DJ UPDATE/TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. September (vorläufige Fassung)

(NEU: Bei der Prognose zur Arbeitslosenquote Eurozone war eine Zahl ausgefallen. Vollständig lautet der Eintrag:

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,6% === *** 01:50 JP/Industrieproduktion August *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) September *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin September 07:00 DE/Hornbach Baumarkt und Hornbach Holding, Ergebnis 2Q (11:00 Online-PK), Bornheim *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q, Stockholm *** 08:00 GB/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: +4,8% gg Vq/+22,2% gg Vj 1. Veröff.: +4,8% gg Vq/+22,2% gg Vj 1. Quartal: -1,6% gg Vq/ -6,1% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch August PROGNOSE: +1,2% gg Vm/-8,3% gg Vj zuvor: -2,2% gg Vm/-4,6% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -35.000 gg Vm zuvor: -53.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,5% 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Online-HV *** 10:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Tagung des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern und Hessen September *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen September *** 11:00 IT/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten August Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,6% *** 14:00 DE/Verbraucherpreise September (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 335.000 zuvor: 351.000 *** 14:30 US/BIP 2Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,6% gg Vq 2. Veröff.: +6,6% gg Vq 1. Quartal: +6,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +6,1% gg Vq 2. Veröff.: +6,1% gg Vq 1. Quartal: +4,3% gg Vq *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September PROGNOSE: 65,0 zuvor: 66,8 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Aussagen zum Cares-Gesetz vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Georgia Tech Library *** - DE/Allianz SE, AR-Sitzung, u.a. zu Änderungen im Vorstand, München *** - DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg September ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

