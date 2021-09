Temenos ist unangefochten der einzige Anbieter, der im Bewertungsrahmen Aite Matrix "US Digital Banking Engagement of Core Banking Providers 2021" den "Best-in-Class"-Status erzielt

Plattform Temenos Infinity erhält Lob für Offenheit, Fintech-Ökosystem, Conversational Banking und eine zukunftsorientierte Herangehensweise an finanzielles Wohlergehen

Temenos erhielt die Bestnote in drei von vier Kategorien: Anbieterstabilität, Kundenstärke und Produktmerkmale

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) meldete heute, dass Temenos Infinity im Bewertungsrahmen Aite Matrix "US Digital Banking Solutions of Core Providers" mit "Best-in-Class" (die Bestnote) ausgezeichnet wurde. Temenos setzte sich als einziger "Best-in-Class"-Anbieter in dem Bericht gegen sechs andere Anbieter durch. In der Analyse von Aite-Novarica (ehemals Aite Group) erhielt Temenos Infinity Anerkennung für seine Offenheit, das Ökosystem integrierter Fintech-Lösungen, die Conversational-Banking-Funktion und eine zukunftsorientierte Herangehensweise an finanzielles Wohlergehenden.

Aite-Novarica bewertete die sieben führenden Kernbanking-Anbieter in den USA, die eine digitale Banklösung anbieten. Temenos erhielt von allen bewerteten Anbietern in drei von vier Kategorien, Anbieterstabilität, Kundenstärke und Produktmerkmale, die Bestnote und zählt im Kundenservice zu den Besten.

Temenos Infinity kann von jedem Finanzinstitut unabhängig von seinem Kernsystem verwendet werden. Die Lösung nutzt APIs, um Kernsysteme verschiedener Anbieter, intern entwickelte Systeme oder Temenos Transact zu unterstützen.

David Albertazzi, Director, Retail Banking Payments Practice, Aite-Novarica Group, kommentierte: "Temenos hat sich gegen die Wettbewerber durchgesetzt und ein gutes Ergebnis sowohl bei der Anbieterstärke als auch der Produktleistung gezeigt. Die digitale Banking-Plattform Temenos Infinity ist sowohl reich an Funktionen als auch stark hinsichtlich der Benutzeroberfläche. Sie ermöglicht nahtlose digitale End-to-End-Prozesse durch einen Plattformansatz, der Legacy-Systeme und Fintech-Partner miteinander verbindet, und hat eine zukunftsorientierte Vision mit Blick auf Tools für das finanzielle Wohlergehen, die ihr ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den Mitbewerbern verschafft."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: "Dieses stolze Ergebnis ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der Plattform Temenos Infinity und unseren Einsatz für den Erfolg unserer Kunden. Temenos Infinity ist die weltweit meistverkaufte digitale Banking-Plattform, die von über 650 Finanzinstituten, angefangen bei globalen Tier-1-Banken bis hin zu digitalen Herausforderern, genutzt wird. Die Kunden von heute erwarten für ihre Bankgeschäfte ein ebenso responsives Erlebnis, wie sie es von Unternehmen wie Amazon und Netflix gewohnt sind. Wir beobachten eine beschleunigte Verbreitung auf dem US-Markt und mit Temenos Infinity können diese Banken schneller und kostengünstiger auf die ständig steigenden Bedürfnisse ihrer Kunden nach digitalen Dienstleistungen eingehen."

Temenos Infinity ist marktführend mit bahnbrechenden Innovationen und profitiert davon, dass Temenos als Vorreiter der Branche 20 des Jahresumsatzes und damit mehr als doppelt so viel wie die Branchenmitstreiter in F&E investiert. In den letzten 12 Monaten hat Temenos den Temenos Infinity Virtual COO auf den Markt gebracht, eine durch Explainable AI ermöglichte digitale Lösung, die datengestützte Einblicke liefert und Banken bei der Förderung des KMU-Wachstums unterstützt. Des Weiteren kündigte das Unternehmen seine Micro-Apps-Architektur an, die den Banken die rasche Entwicklung personalisierter digitaler Erlebnisse ermöglicht, um bestimmte Segmente wie Familien oder Studenten zu bedienen.

Da die Digitalisierung für Banken unerlässlich ist, unterstützt Temenos Infinity die Banken bei ihrem Erfolg und Wachstum. Die Lösung ermöglicht außergewöhnliche, persönliche Kundenerlebnisse, indem sie digitale Technologie mit menschlichen Aspekten kombiniert. Dank einer hochentwickelten Analytik fördert die Plattform die Kundenakquise und das Engagement im digitalen Bankgeschäft. Dadurch können Finanzinstitute ihre digitalen Einnahmen um das Fünffache steigern und das Onboarding von Neukunden um 75 verkürzen. Finanzinstitute, die Temenos Infinity verwenden, berichten von einem um 20 höheren Net Promoter Score.

Temenos wurde überdies kürzlich in zwei wichtigen Berichten als führend eingestuft den Bewertungen The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Platforms und Digital Banking Engagement Hubs für das dritte Quartal 2021.

