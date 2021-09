Die Geschichte des Zahlungsausfalls von Evergrande ist mehr als nur die Geschichte eines einzelnen Immobilienunternehmens, was unter der Last seiner eigenen Schulden zusammenbricht. Es ist die Geschichte eines Unternehmens, das im Kreuzfeuer zwischen Chinas Vergangenheit und Zukunft steht. Sagt Robin Usson, Anleihenexperte bei Federated Hermes in einer Markteinschätzung. Sollten sich ausländische Investoren Sorgen machen? Schauen wir auf die Fakten: Auf den Märkten zählt die Größe. Evergrande verfügt über Vermögenswerte in Höhe von 2,3 Billionen RMB, was 2 Prozent des chinesischen ...

