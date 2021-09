Frankfurter Rundschau (ots) -



Die SPD befindet sich dabei in einer ungewohnten Rolle. In der großen Koalition ließen die Sozialdemokraten sich ihre Bereitschaft zu regieren durch große inhaltliche Zugeständnisse der Union abkaufen. Jetzt muss die SPD überlegen, was sie zu geben bereit ist, um die Grünen und die FDP zu überzeugen. Der beste Garant für eine gelungene Regierung wäre, wenn es gelänge, nicht nur die Einzelinteressen der Parteien zu bedienen, sondern, wie Scholz es angekündigt hat, eine gemeinsame "Fortschrittserzählung" zu entwickeln. Jeder Partner muss sich fragen, was er von der Perspektive des anderen auch lernen kann. Sonst wird das Projekt nicht gelingen.



