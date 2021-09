Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Schneller Kartenverkauf für das Eröffnungswochenende am 21. und 22. OktoberBegrenzte Verfügbarkeit, um Ain Dubai als Erster zu erlebenEintrittskarten für Festpakete jetzt im VerkaufDer Countdown läuft offiziell - in nur vier Wochen wird Ain Dubai, das größte und höchste Aussichtsrad der Welt, seine ersten Kunden aufnehmen, wenn es am 21. Oktober für die Welt geöffnet wird. Karten für diesen Ort, an dem man die Aussicht, die Sonnenuntergänge, die Unterhaltung und die Feierlichkeiten genießen kann, sind erhältlich unter www.aindubai.com.Ain Dubai interpretiert das traditionelle Erlebnis des Riesenrads neu und verwandelt es in einen Unterhaltungs-Hotspot von Weltklasse, der maßgeschneiderte Erlebnisse für alle Arten von feierlichen Anlässen bietet, die Menschen jeden Alters genießen können.Seit kurzem sind die Tickets für die "Feierpakete" erhältlich, die Folgendes beinhalten:· Vorschlagspaket (https://www.aindubai.com/en/celebrations/proposals): Knien Sie vor der atemberaubenden Kulisse Dubais mit einer 360-Grad-Drehung in einer klimatisierten Premium-Kabine mit privatem Ambiente, das perfekt für zwei Personen ist, mit wahrhaft romantischen Elementen wie natürlichen Blumen und Kerzen, Seifenblasen und einer Auswahl an Getränken in der Kabine sowie einer Musikauswahl· Hochzeiten (https://www.aindubai.com/en/celebrations/weddings): Geben Sie sich das Jawort und feiern Sie diesen besonderen, einmaligen Moment auf wahrhaft intime und einzigartige Weise - über 250 Meter über Dubai. Eine elegant eingerichtete private Kabine für 10 Gäste bietet das perfekte romantische Ambiente an einem einzigartigen Ort. Genießen Sie die spektakuläre Aussicht von einer wunderschön dekorierten Kabine aus, die mit Blumen und Kerzen geschmückt ist. Die von Ihnen gewählte Musik rundet das Ambiente ab, und Sie erhalten ein Erinnerungsfoto, das Sie an Ihren großen Tag erinnern wird.· Geburtstagsfeiern (https://www.aindubai.com/en/celebrations/birthdays-for-kids-and-adults): Ob für Kinder oder Erwachsene, Ain Dubai bietet den perfekten Ort, um mit speziellen digitalen Einladungen von Anfang an stilvoll zu feiern. Am großen Tag können Sie die Party in der exklusiven Seaview-Lounge beginnen, bevor Sie Ihre Kabine betreten. Dort können Sie Ihre eigene Geburtstagsdekoration, Lichter, Kuchen, Musik Ihrer Wahl, einen individuellen Fernsehbildschirm und vieles mehr anbringen.· Maßgeschneiderte Veranstaltungen (https://www.aindubai.com/en/celebrations/creative-customised-events): Jahrestage, runde Geburtstage, persönliche Meilensteine, Baby-Namenstage, Geschlechtsenthüllungen, Erneuerung des Eheversprechens, Baby-Shower, Abschlussfeiern, jede Art von Feier - Ain Dubai kann Ihnen helfen, die perfekte Veranstaltung von Anfang bis Ende zu organisieren.· Essen und thematische Optionen (https://www.aindubai.com/en/celebrations/dining-and-themed-experiences): Genießen Sie das etwas andere Essen... in 250 m Höhe. Das Angebot reicht von Degustation und Mezze über Pizza und Hopfen, Käse und Trauben bis hin zu gesunden Gerichten und einem kompletten Speiseangebot mit zwei Rotationen. Verwandeln Sie Ihre Kabine in Ihre eigene private Tanzfläche mit dem Karaoke-Paket inklusive Disco-Licht und einer Karaoke-Maschine mit abwechslungsreicher Songliste - von Karaoke-Klassikern bis zu den besten Popsongs!Mohamed Sharaf, Chief Operating Officer, Dubai Holding Entertainment , sagte: "Nur noch vier Wochen bis zur Eröffnung von Ain Dubai, und die Zeit wird knapp, um als einer der Ersten eines unserer 19 wirklich einzigartigen und individuell gestaltbaren Erlebnisse zu erleben, und das alles vor dem Hintergrund der atemberaubenden Skyline Dubais und der atemberaubenden Land- und Meereslandschaften. Unser Erlebnis mit Blick auf den Sonnenuntergang am Eröffnungstag ist bereits ausverkauft, und auch die anderen Plätze sind schnell vergeben. Ain Dubai ist das ultimative Reiseziel für Feierlichkeiten, und wir können es kaum erwarten, in wenigen Wochen die ganze Welt zu begrüßen, um mit uns zu feiern."Die Preise für Ain Dubai-Tickets beginnen bei 130 AED und sind erhältlich unter www.aindubai.com.Wenn Sie Tickets für das Eröffnungswochenende von Ain Dubai gewinnen möchten, halten Sie die sozialen Kanälen (https://www.instagram.com/aindxbofficial/?hl=en) von Ain Dubai im Blick.Informationen zu Ain DubaiAin Dubai ist das größte und höchste Aussichtsrad der Welt mit einer Höhe von über 250 Metern. Das rekordverdächtige Monument bietet unvergleichliche und unvergessliche gesellschaftliche und feierliche Erlebnisse sowie 360-Grad-Aussichten auf Dubai in erstklassigem Komfort - und das alles im Herzen von Bluewaters, der anspruchsvollen Insel, die man unbedingt gesehen haben muss. Die 48 Passagierkabinen, die den riesigen Umfang des Rades umrunden, können mehr als 1.750 Besucher auf einmal befördern.Als prestigeträchtiger Bestandteil des Unterhaltungsportfolios der Dubai Holding hat sich Ain Dubai schnell als eines der bemerkenswertesten Wahrzeichen des Nahen Ostens etabliert, das die Ästhetik der Skyline von Dubai aufgewertet hat. Das Weltklasse-Unterhaltungszentrum ist ein Wahrzeichen der Stadt und bietet außergewöhnliche und individuell gestaltbare Erlebnisse für jeden Anlass. Ain Dubai spielt eine strategische Rolle bei der Unterstützung von Dubais langfristiger Vision, seine globale Position als wichtiges Tourismuszentrum zu stärken und den Ruf des Emirats als führendes Unternehmen in der globalen Freizeit- und Unterhaltungslandschaft weiter auszubauen.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aindubai.com/@aindxbofficialInformationen zu Dubai HoldingDie Dubai Holding ist eine diversifizierte, weltweit tätige Investmentgesellschaft, die in 13 Ländern tätig ist und über 20.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die 2004 gegründete Dubai Holding berührt das Leben von Millionen von Einwohnern und Besuchern Dubais durch ihr umfangreiches Portfolio von Vermögenswerten im Wert von über 130 Mrd. AED, die die Diversifizierung und das nachhaltige Wachstum der Wirtschaft Dubais in 10 Schlüsselsektoren unterstützen: Immobilien, Gastgewerbe, Freizeit und Unterhaltung, Medien, IKT, Design, Bildung, Einzelhandel, Produktion und Logistik sowie Wissenschaft.Unser Portfolio setzt sich aus vier führenden Unternehmen zusammen: Dubai Holding Real Estate, einer der größten Grundstückseigentümer und integrierten Masterentwickler in Dubai; Dubai Holding Asset Management, das ein Weltklasse-Portfolio von 10 Geschäftsbezirken, 20 Einzelhandelszielen und 15 Wohngemeinschaften anbietet, die zusammen Geschäfts- und Tourismusaktivitäten sowie ein bereicherndes Lebenserlebnis für die Bewohner ermöglichen; Dubai Holding Hospitality, die führende Hotelanlagen und eine vielfältige Sammlung einzigartiger F&B-Konzepte sowie erstklassige Hotelmarken verwaltet, darunter Jumeirah, das Flaggschiff der Dubai Holding und globales Luxushotelunternehmen; und Dubai Holding Entertainment, das Dubais führende Freizeitattraktionen, Medien- und Unterhaltungseinrichtungen wie Ain Dubai, Global Village, Dubai Parks and Resorts, ARN und Roxy Cinemas und andere umfasst.