Am Montag war eine Transaktion von Tether im Wert von 100.000 Dollar mit einer Gebühr von 23,6 Millionen verarbeitet worden. Jetzt gab der Miner, der die Gebühr erhalten hatte, das Geld zurück. Nach einem ganz miesen Geschäft heißt es am Ende: Glück gehabt. Denn, so wie sich der Miner in diesem Fall verhalten hat, hätte er sich nicht verhalten müssen. Was war passiert? Die höchste Transaktionsgebühr aller Zeiten Am Montag, kurz nach Mittag wurde vonseiten der Kryptobörse Bitfinex eine Transaktion veranlasst, die Geschichte schreiben sollte. Ein von einer der Bitfinex-Haupt-Wallets ...

