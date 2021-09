Vietnams größtes IT-Unternehmen FPT kündigt eine strategische Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Ölfelddienstleister Halliburton an, um die digitale Transformation voran zu treiben, indem Innovationskosten und die Entwicklungszeiten im gesamten E&P-Sektor (Suche und Förderung von Öl,Gas) gesenkt werden.

FPT and Halliburton collaborate to accelerate digital transformation in the Exploration Production (E&P) sector. (Photo: Business Wire)

Auf der Grundlage der umfassenden Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich DecisionSpace 365 und der iEnergy Hybrid Cloud hat FPT ein dediziertes Team von über 150 Entwicklern, Datenwissenschaftlern und Cloud-Ingenieuren aufgebaut, dass sich auf das Thema Landmark fokussiert. Kunden können somit auf folgende Leistungen zurückgreifen:

Ein spezielles Entwicklungszentrum in Form einer Digital Factory, um kundenspezifische Lösungen durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen (KI/ML) zu entwickeln und einzusetzen und DecisionSpace 365 Cloud-Anwendungen zu erweitern. Services zur Systemintegration, um Drittanbieteranwendungen mithilfe von Programmierschnittstellen (API) in iEnergy und DecisionSpace 365 anzubinden und so unternehmensweite Workflows und Lösungen zu ermöglichen.

"Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit FPT als Innovationsanbieter zu erweitern, um Erweiterungen für DecisionSpace365-Anwendungen unter Verwendung der iEnergy-Hybrid-Cloud zu entwickeln, zu erstellen und bereitzustellen. Dies wird die Kosten und den Zeitaufwand für die Cloud-Einführung unserer Kunden senken und innerhalb kürzester Zeit einen bedeutenden Mehrwert bieten", sagte Nagaraj Srinivasan, Senior Vice President von Landmark, Halliburton Digital Solutions and Consulting.

Das Know-how von Halliburton im Energiesektor, kombiniert mit den digitalen Produkten und Dienstleistungen von FPT, wird den Endanwendern helfen, ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Produktionseffizienz zu steigern.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es Halliburton und seinen Kunden, auf die hoch qualifizierten Mitarbeiter von FPT in 26 Ländern zurückzugreifen. FPT's Mischung aus Vor-Ort-, Nearshore- und Offshore-Diensten ermöglicht es Kunden Kosten zu optimieren und stellt eine zeitnahe weltweite Unterstützung durch FPT's Experten sicher.

"FPT und Halliburton verbindet eine lange Zusammenarbeit und eine enge Beziehung. In den letzten zehn Jahren hat FPT zum Erfolg der verschiedenen Programme von Halliburton beigetragen und meiner Ansicht nach ist diese exklusive Partnerschaft ein Beleg für unsere starke IT-Kompetenz und unser Know-how in der Branche", so Dr. Truong Gia Binh, FPT Chairman.

"Aufgrund unserer bewährten Expertise und unserem skalierbaren Pool an IT-Experten ist FPT in der Lage, unsere gemeinsamen Kunden bei der Verwirklichung ihrer Transformationsziele zu unterstützen", so der FPT Chairman. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit von FPT und Halliburton in den kommenden Jahren, um die ungenutzten Potenziale der Branche weiterzuentwickeln und noch größere Erfolge zu erzielen", ergänzte er.

Über die FPT Corporation

FPT Corporation ist ein globales Technologie- und IT-Serviceunternehmen mit Sitz in Vietnam, das einen Umsatzerlös von fast 1,3 Milliarden US-Dollar erzielt und 36.000 Mitarbeiter in 26 Ländern beschäftigt. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet FPT erstklassige Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Smart Factory, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Unternehmensmobilität, Cloud, AR/VR, Geschäftsanwendungen, Anwendungsdienste und BPO. Das Unternehmen bedient weltweit über 700 Kunden, darunter hundert Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automotive, Banken und Finanzen, Logistik und Transport und Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen sind erhältlich unter https://www.fpt-software.com/.

