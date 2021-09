New York (ots/PRNewswire) -Als weltweit renommierter 3D-Druck-Hersteller führt Creality die Branche weiterhin an, indem es ständig die Modernisierung und Integration bahnbrechender Technologien in neue Produkte vorantreibt. Die von Creality auf den Markt gebrachte HALOT LCD 3D-Druckerserie hat aufgrund ihrer hervorragenden Genauigkeit und hohen Stabilität große Aufmerksamkeit erregt.Die von Creality auf den Markt gebrachte LCD-Serie hat sich im Consumer-3D-Druck-Markt bewährt. Es hat sich einen guten Ruf in Übersee-Märkten entwickelt und wird von Nutzern auf der ganzen Welt weithin begrüßt.Creality ergänzt seine wachsende HALOT LCD 3D-Druckerlinie mit der Einführung von HALOT-LITE. Dieser neue 3D-Drucker bietet eine unglaubliche Leistung in Bezug auf Formgröße, Genauigkeit, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit.Wie der HALOT-SKY davor bietet HALOT-LITE ein großes Druckvolumen und eine hohe Präzision bei gleichzeitiger Verbesserung der gesamten Druckleistung. HALOT-LITE hat eine noch größere Formgröße als sein Vorgänger und erfüllt damit die Bedürfnisse von Benutzern, die großflächige Objekte drucken möchten.Selbstentwickelte integrale LichtquelleDie Kernkomponente eines jeden LCD-3D-Druckers ist seine Lichtquelle, und Kunden suchen in der Regel nach höchster Genauigkeit. HALOT-LITE ist mit dem selbstentwickelten optischen System der nächsten Generation der gesamten HALOT-Serie ausgestattet. Dieses optische System erlaubt es, die Gleichmäßigkeit der Formoberfläche 80% zu überschreiten, während es gleichzeitig auch gängige Probleme in anderen LCD-3D-Druckern wie ungleichmäßige Aushärtungs- und Druckschichtmuster löst. Die integrierte Lichtquelle bietet eine hohe Gleichmäßigkeit, hohe Präzision und hohe Fehlertoleranz und verbessert den Glanz und die feinen Details des 3D-gedruckten Modells erheblich.Großformatdruck, um Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassenHALOT-LITE hat ein beachtliches Druckvolumen von 192 120 200 mm. Ausgestattet mit einem langlebigen 8,9-Zoll-Schwarz-Weiß-Display mit einer Auflösung von 3840 x 2400 ist die Oberflächentextur des gedruckten Objekts klar und die Eigenschaften sind reich und subtil.Spitzenleistung und neue Ebene der intelligenten FertigungCreality hat sich verpflichtet, den 3D-Druckprozess intelligenter und intuitiver zu gestalten. HALOT-LITE ist mit ARM Cortex-A53 Prozessor und 64-Bit Quad-Core Hochleistungs-Motherboard ausgestattet. Die Rechenleistung und die Grafikverarbeitungsleistung sowie die Druckgenauigkeit übertreffen bei weitem die in gewöhnlichen LCD-3D-Druckern.Das eingebaute WIFI-Modul ermöglicht es dem Benutzer, mit dem Arbeitsstatus und dem Druckfortschritt des 3D-Druckers in Kontakt zu bleiben. Es unterstützt auch Ein-Klick-System-Updates, Anwendungs-Upgrades und andere funktionale Anwendungen.Einfachheit und Freiheit zu schaffenHALOT-LITE senkt die Betriebsschwelle des 3D-Drucks über die einfach zu bedienende selbstentwickelte Schneidesoftware HALOT-BOX. Bekannt für seine hohe Geschwindigkeit und bequeme Schneiden, Anfänger können mit dieser Software in Sekunden beginnen. Der 5,0-Zoll-große Touchscreen und die einfache Benutzeroberfläche bringen eine ganz neue Erfahrung für Benutzer aus allen Erfahrungsstufen.Anwendungsszenario:HALOT Lite wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von mehr Benutzern in verschiedenen Branchen zu erfüllen. Mit seiner hohen Genauigkeit und Leistungsfähigkeit ist der neue Drucker sowohl für den Verbraucher als auch für den professionellen Bedarf geeignet und kann sogar einige industrielle Produktionsanforderungen erfüllen. Es spart viel Zeit für die Produktion und hilft bei der kontinuierlichen Digitalisierung der Branche. 3D-Druck ist nicht mehr auf die Bereiche Zahnmedizin, Handarbeit, Schmuck, Architekturdesign und so weiter beschränkt. Das HALOT-LITE wird auch dazu beitragen, die Digitalisierung in den Bereichen allgemeine Technologie, Animation und Gaming voranzutreiben.Die jahrelange Reputation von Creality, das Branding, die Produktionsstärke und die Entwicklung von leistungsstarken und erschwinglichen 3D-Druckern machen HALOT-LITE zu einer aufregenden Ergänzung für den Consumer-3D-Druck-Markt. Der neue HALOT-LITE wird im vierten Quartal 2021 verkauft. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offizielle Ankündigung von Creality und besuchen Sie uns am 26. September, um mehr zu erfahren.Offizielle Website: https://www.nagase.co.jp/english (http://www.creality.com/)1. FacebookName: @Halot3dLink: https://www.facebook.com/Halot3d/2.InstagramName: CP-01 3D-Drucker:Link: https://www.instagram.com/halot_3d/3.YouTubeName: @halot_3dLink: https://www.youtube.com/channel/UCwv0wvXhsrg6Wc7-XKkfZcQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1635271/Creality_s_product_HALOT_LITE_unlimited_imagination_multi_functions_experience.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1635306/CREALITY_Printer_Facts_Infographic.jpgPressekontakt:Lee Larry+86-19840800992lizheng107122@creality.comOriginal-Content von: CREALITY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151037/5033650