Berlin - Comedian Bastian Pastewka findet es gut, dass sich Künstler heute anders darstellen müssen als früher. "Ich bin dankbar, dass Sprache und Komik im Fluss sind und wir deshalb heute andere Gags machen als vor zehn, 20 Jahren", sagte der 49-Jährige den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben).



Die Herausforderung sei allerdings, dass das Publikum in der heutigen Zeit viel mehr mit den Entertainern in Kontakt stehe. Bei allem sei er jedoch froh, diese Art der Herausforderung nicht als unerfahrener Künstler erlebt zu haben: "Ich wünsche mir nicht, wieder 22 zu sein und meine ersten Auftritte durch die sozialen Netzwerke bewertet und gespiegelt zu bekommen", so Pastewka. "Comedy und Satire wurden zuletzt von bestimmten Strömungen mehr oder weniger zur Disposition gestellt. Es gibt nach meiner Wahrnehmung keine umfassende soziale Ächtung etwa von Ballerspielen oder Pornographie, aber stattdessen von Satire, und dafür müssen wir Lösungen finden", so Pastewka weiter.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de