Peking und Boston (ots/PRNewswire) -Biocytogen gibt eine Zusammenarbeit mit Envigo bekannt, einer globalen Organisation, die eine breite Palette von Forschungsmodellen und damit verbundenen Dienstleistungen anbietet. Die beiden Unternehmen haben sich verpflichtet, Forschungsanwendungen für die dreifach immundefiziente B-NDG-Maus zu unterstützen. Envigo ist der exklusive Anbieter von B-NDG-Mäusen in den Vereinigten Staaten, Europa und bestimmten asiatisch-pazifischen Regionen.Das dreifach immundefiziente B-NDG-Mausmodell wurde von Biocytogen unabhängig entwickelt und hergestellt. B-NDG-Mäuse wurden durch Deletion des IL2rg-Gens aus NOD-scid-Mäusen mit schwerem Immundefizienz-Phänotyp erzeugt. Da diesem Mausmodell reife T-Zellen, B-Zellen oder funktionelle NK-Zellen fehlen und es Defizite bei der Zytokin-Signalübertragung aufweist, ist es hochgradig immundefizient und kann die Transplantation menschlicher Immunzellen unterstützen. Das Modell wird in der Forschung und bei der Entdeckung von Medikamenten in vielen Bereichen eingesetzt, darunter Onkologie, Immunonkologie, Infektionskrankheiten und Stammzellbiologie.Dr. Adrian Hardy, Präsident und CEO von Envigo, kommentierte: "Unsere Zusammenarbeit mit Biocytogen erweitert die Palette der Modelle, die den Kunden von Envigo zur Verfügung stehen. Das B-NDG-Modell und künftige Modelle bieten eine robuste Alternative zu bestehenden immundefizienten Modellen für die kritische Forschung und die Entwicklung lebensrettender Therapien."Dr. Yuelei Shen, Präsident und CEO von Biocytogen, sagte: "Beide Unternehmen sind bestrebt, gute nicht-klinische Modelle für die Grundlagenforschung und die Arzneimittelentwicklung zu liefern. Wir glauben, dass eine solche Zusammenarbeit, die die hohe Qualität der von Biocytogen erzeugten Mausmodelle und die hochmodernen Zuchteinrichtungen und Gesundheitsüberwachungsprogramme von Envigo nutzt, den Bedarf in diesen verwandten Bereichen decken kann."Informationen zu BiocytogenBiocytogen ist ein weltweit tätiges Biotech-Unternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente mit innovativen Technologien vorantreibt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein globaler Hauptlieferant für neue Medikamente zu werden und Patienten auf der ganzen Welt zu helfen. Basierend auf den vollständig humanen Antikörpern RenMab und RenLite Mäusen für die Produktion vollständig humaner Antikörper mit robusten humoralen Reaktionen, einem äußerst vielfältigen Antikörperrepertoire und überlegener Affinität hat Biocytogen seine Plattformen für die Entdeckung von Einzelzell-Antikörpern, das Gen-Editing, die Bereitstellung von Tiermodellen im großen Maßstab und das Screening zu einem neuen Ansatz integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen fördert aktiv die unabhängige und kooperative Entwicklung neuer Medikamente. Weitere Informationen finden Sie unter www.biocytogen.com.Informationen zu EnvigoEnvigo (Envigo RMS LLC) bietet ein breites Spektrum an Forschungsmodellen und damit verbundenen Dienstleistungen für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie, Behörden, Hochschulen und andere biowissenschaftliche Organisationen. Als größte Organisation, die sich ausschließlich der Bereitstellung von Forschungsmodellen und damit verbundenen Produkten und Dienstleistungen widmet, haben wir uns verpflichtet, Forschern dabei zu helfen, das volle Potenzial ihrer kritischen F&E-Projekte auszuschöpfen, während wir unseren Auftrag erfüllen, gemeinsam eine gesündere und sicherere Welt aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.envigo.com.Pressekontakt:Jenna Frame,jframe@biocytogen.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1358305/Biocytogen_Logo.jpgOriginal-Content von: Biocytogen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148627/5033658