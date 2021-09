Dubai, Vereinigte Arabische Emirate und Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -Dubai Taxi und BluWave-ai starten innovative Partnerschaft für KI-gestützte Elektrifizierung und Optimierung der TaxiflotteDubai Taxi hat sich mit dem kanadischen KI-CleanTech-Innovator BluWave-ai zusammeàngeschlossen, um an der KI-gestützten Elektrifizierung und Optimierung der Flotte zu arbeiten.Dubai Taxi, eine Abteilung der Straßen- und Verkehrsbehörde (Road and Transit Authority, RTA), ist eines der weltweit führenden Verkehrsunternehmen, das bei der Elektrifizierung von Taxis weltweit eine Vorreiterrolle spielt. In den letzten drei Jahren hat Dubai Taxi 200 Elektrotaxis in Betrieb genommen und plant, einen Großteil seiner Taxiflotte von über 5000 Fahrzeugen auf ein emissionsarmes, kostengünstiges Verkehrsnetz umzustellen. Die RTA hat einen langfristigen Plan gebilligt, der vorsieht, dass der öffentliche Verkehr in Dubai bis 2050 emissionsfrei sein soll. Die Stadt ist die erste Regierungsbehörde in der MENA-Region, die einen solchen nachhaltigen Plan für den öffentlichen Verkehr erstellt.Die Partnerschaft nutzt die 9 USPTO-Patente von BluWave-ai im Bereich der Energieoptimierung und elektrischer Flotten in Verbindung mit den Dekarbonisierungsinitiativen von Dubai Taxi, um Erkenntnisse aus Betriebsdaten zu gewinnen, diese Erkenntnisse auf den laufenden Betrieb anzuwenden und die Energiekosten durch die Maximierung der Nutzung erneuerbarer Energien zu senken."Dubai ist ein großartiger Markt für den Einsatz von KI-Technologien führender kanadischer Innovatoren wie BluWave-ai", sagte Jean-Phillippe Linteau, Generalkonsul von Kanada in Dubai. "Wir sind begeistert, dass BluWave-ai mit der Dubai Taxi Corporation zusammenarbeitet, um sie bei ihren Nachhaltigkeitsinitiativen zu unterstützen.""Da unsere EV-Flotten zu einer Erweiterung des Stromnetzes werden, ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit den Lösungen von BluWave-ai die volle Nutzung unserer Datensätze", sagt Ammar Albraiki, stellvertretender Geschäftsführer von Dubai Taxi. "Durch den Einsatz von Live-Systemen mit künstlicher Intelligenz, die entscheiden, wann Fahrzeuge dynamisch geladen und eingesetzt werden können, sehen wir einen Weg, unsere Investitionen in unsere Tesla- und EV-Taxiflotten besser zu monetarisieren."Die erste Phase der Zusammenarbeit ist eine Offline-Simulationsphase, in der KI-Modelle und Offline-Systeme im Produkt BluWave-ai EV Fleet Orchestrator erstellt werden. Das System kann im laufenden Betrieb eingesetzt werden, um kontinuierliche Optimierungen auf Systemebene vorzunehmen. Sobald diese Anfangsphase abgeschlossen ist, wird Dubai Taxi über alle erforderlichen Metriken und Systeme verfügen, um den BluWave-ai EV Fleet Orchestrater einzusetzen und die Systemintegration und den netzwerkweiten Einsatz voranzutreiben."Mit den Daten aus mehreren Jahren kann BluWave-ai nun Dubai Taxi dabei helfen, zu verstehen, wie ihre Taxis auf der Straße genutzt werden", sagt Devashish Paul, CEO von BluWave-ai. "Heute sind die elektrischen Taxis auf einem statischen Ladeplan, unabhängig von den Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren, wodurch potenzielle Margen von EV-Taxis nicht realisiert werden. Unsere KI-Lösungen helfen dabei, den Ladevorgang der Flotte und die Einsatzplanung besser zu verstehen und die Vorteile des Echtzeitbetriebs zu maximieren."Informationen zu Dubai TaxiDie Dubai Taxi Corporation (DTC), eine Tochtergesellschaft der Straßen- und Verkehrsbehörde, bietet ihren Kunden eine Reihe von Dienstleistungen, Komfort und Kundenbetreuung unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards im Transportwesen. Die Entwicklung und das Wachstum von DTC liegt nicht nur in der aktuellen Entwicklung, sondern ist auch langfristig und zukunftsorientiert ausgerichtet. Durch die konsequente Entwicklung und Einführung neuer Dienstleistungen, die nicht nur das bestehende Angebot erweitern, sondern auch die Position des Unternehmens in der intelligenten Transportbranche stärken, sollen die Kunden optimal zufrieden gestellt werden.Informationen zu BluWave-aiBluWave-ai hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbreitung von erneuerbaren Energien und elektrischen Transportmitteln weltweit voranzutreiben. Unsere Lösungen nutzen künstliche Intelligenz, um die Kosten, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit verschiedener Energiequellen, sowohl erneuerbarer als auch nicht erneuerbarer, in Echtzeit zu optimieren. Dadurch können unsere Kunden - Gemeinden, Unternehmen und Versorgungsunternehmen - ihre Energieentscheidungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638018/BluWave_ai_Dubai_Taxi_and_BluWave_ai_Launch_Innovative_Partnersh.jpgPressekontakt:Brandon PaulMarketingBluWave-aiE-Mail: brandon.paul@bluwave.ai.comwww.bluwave-ai.comOriginal-Content von: BluWave Inc. Artificial Intelligence, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158962/5033675