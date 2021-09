LONDON (dpa-AFX) - Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak geht davon aus, dass durch das "Furlough"-Programm in seinem Land Millionen Menschen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt wurden. Die britische Variante der Kurzarbeit läuft an diesem Donnerstag aus. Die prognostizierte Zahl der Arbeitslosen liege inzwischen zwei Millionen niedriger als noch zum Höhepunkt der Pandemie befürchtet, so Sunak einer Mitteilung zufolge.

Nach Schätzungen der Denkfabrik Resolution Foundation profitierten seit dem Start des Programms im Frühjahr 2020 mehr als elf Millionen Menschen über kürzer oder länger von dem Programm. Der britische Staat musste dafür aber auch tief in die Tasche greifen: Rund 70 Milliarden Pfund (etwa 81 Milliarden Euro) kostete das offiziell als Coronavirus Job Retention Scheme bezeichnete Programm, das für Großbritannien ein absolutes Novum staatlicher Intervention in den Arbeitsmarkt darstellte.

Trotz des großen Erfolgs gibt es aber auch Befürchtungen, dass die Arbeitslosenzahlen nach dem Auslaufen des Programms in die Höhe schnellen könnten. Der Resolution Foundation zufolge waren zuletzt eine Million Menschen auf "Furlough". Wie viele davon auch im Oktober noch einen Job haben werden, muss sich erst noch zeigen./cmy/DP/zb