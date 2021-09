HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Situation der SPD:

"Wer die Machtkämpfe in der Union beobachtet, weiß, dass die SPD von den beiden relativ großen Parteien im Land jetzt das stabile Angebot ist. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Olaf Scholz - der Mann, der jetzt Kanzler werden soll - hat vor nicht einmal zwei Jahren im Kampf um den Parteivorsitz gegen die Parteilinken Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren. Scholz hätte hinschmeißen können, aber er tat es nicht. Stattdessen geschah etwas, was in der SPD lange ungewöhnlich war: Man begann zusammenzuarbeiten."/yyzz/DP/he