Die weiter haussierenden Öl- und Gaspreise lassen die Kasse bei BP klingeln. Nach den horrenden Verlusten im von den weltweiten Corona-Lockdowns geprägten Jahr 2020, in denen die Ölpreise historische Einbrüche verzeichneten, können sich die Aktionäre des britischen Energieriesen in diesem Jahr wieder auf üppige Gewinne freuen. So gehen die Analysten aktuell davon aus, dass BPs Umsatz 2021 von 180 auf 216 Milliarden Dollar gesteigert werden kann. Das EBITDA soll von 12,0 auf 34,2 Milliarden Dollar ...

