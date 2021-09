Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Energiepreise ziehen immer deutlicher an und viele erwarten schon jetzt den teuersten Winter in der Geschichte. Über die aktuelle Lage am Ölmarkt und die jüngsten Entwicklungen des CO2-Preises, spricht Carsten Fritsch, Rohstoff-Analyst bei der Commerzbank. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.