So diene die Pandemie einerseits zwar als Katalysator für die Integration der Telemedizin in das Gesundheitswesen, anderseits wirke sie sich nach wie vor aber auch negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens aus, teilte SHL am Donnerstag mit.Gleichzeitig habe man aber in den ersten sechs Monaten 2021 Fortschritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...