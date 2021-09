(shareribs.com) London 30.09.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten. Dabei hat sich die Angebotslage für US-Rohöl in der vergangenen Woche verbessert, da die Rohölbestände überraschend anstiegen. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,6 Mio. Barrel auf 418,5 Mio. Barrel geklettert. Die ...

