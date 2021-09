Demnach haben das unabhängige "Data Safety Monitoring Board" keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt, so dass die Phase-III-Studie ACTIV-3b/TESICO fortgesetzt werden könne. Das Programm wird vom "National Institutes of Health" (NIH) gefördert, wie Relief am Donnerstag mitteilte.Das Sicherheitsgremium habe eine zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...