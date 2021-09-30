BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,70 (7,30) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ATOS AUF 'BUY' - ZIEL 55 EURJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 315 (300) PENCE - 'BUY'JPMORGAN NIMMT EURONEXT MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 108 EURKEPLER CHEUVREUX HEBT PEARSON AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 750 (670) PENCE CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 300 (310) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT AROUNDTOWN AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 7,5 (7,3) EURGOLDMAN SENKT DEUTSCHE POST AUF 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - ZIEL 66 (71) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 39 (36) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT SCOUT24 AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 64 (80) EURQUIRIN SENKT DÜRR AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 33 (47) EURRBC SENKT BEIERSDORF AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 82 (86) EURUBS HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 4,90 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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