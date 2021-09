Die Aktie von BioNTech hat sich am Mittwoch nach den starken Verlusten zuvor stabilisieren können, die anfänglichen Gewinne im US-Handel musste sie bis zum Ende allerdings nahezu komplett wieder abgeben. Am Donnerstagmorgen arbeitet das Papier nun erneut daran, sich wieder nach oben abzusetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate notiert die Aktie zwei Prozent im Plus bei 243,40 Euro.Derweil gibt sich die Mitgründerin und CMO von BioNTech, Dr. Özlem Türeci, optimistisch. Im Interview mit CNBC erklärte ...

