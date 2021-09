DJ EUREX/Bund-Future leicht im Minus - Inflationsdaten im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.25 Uhr 12 Ticks auf 169,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,19 Prozent und das Tagestief bei 169,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.601 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 34 Ticks auf 203,94 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 134,93 Prozent.

Im Blick stehen frische Inflationsdaten. Im Fokus stehen vor allem Frankreich, Italien und Deutschland. Hier hatten bereits die Preisdaten aus der Industrie am Vortag vor deutlich steigenden Kosten gewarnt. In Deutschland wird ein Plus der Verbraucherpreise von 4,2 Prozent zum Vorjahr erwartet. Das Narrativ eines "temporären" Anstiegs der Inflation seitens der Zentralbanken wird zunehmend am Markt hinterfragt.

September 30, 2021

