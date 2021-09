Immer mehr Anwendungen benötigen Batteriezellen mit noch besserer Leistung bei hoher Energie. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung agiert Varta immer am Puls der Zeit. Als weltweiter Innovations- und Technologieführer setzt der Konzern dabei meist neue Maßstäbe. Die Hintergründe. Experten sind überzeugt: Die weltweite Nachfrage nach aufladbaren Batterien dürfte in den kommenden Jahren überproportional steigen. Größter Treiber ist die E-Mobilität, doch auch das Segment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...