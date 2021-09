Zürich (awp) - Die Erholung an der Schweizer Börse dürfte am Donnerstag anhalten. Wie weit diese noch geht, hänge wie so oft davon ab, ob Anschlusskäufe einsetzten, sagt ein Händler. Am Vortag hatte der Leitindex SMI 1,24 Prozent zugelegt und damit einen grossen Teil des Verlustes vom Dienstag bereits wettgemacht. "Nachdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...