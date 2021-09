Der Dax ist am Donnerstag etwas fester in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex gewann 0,4 Prozent auf 15.426 Zähler. Börsianer rechneten aber nicht damit, dass der Aufwärtstrend von Dauer ist. "Beim Dax bleibt die zukünftige Richtung weiter offen. Wir sehen aktuell ein nervöses Hin und Her", erklärte Thomas Altmann vom Vermögensberater...

