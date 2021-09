Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -- Die Rating-Agenturen Moody's und Fitch heben Masdars Erfolgsbilanz und Vermögenswerte in den Bereichen saubere Energie und nachhaltige Immobilien hervor und vergeben die Noten A2 und A+- Erstmalige Kreditratings geben Masdar größere Flexibilität bei der Finanzierung und Investition in neue Projekte, da das Unternehmen seine globale Expansion beschleunigen willMasdar, eine Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company, hat heute bekannt gegeben, dass Moody's Investor Services und Fitch Ratings dem Unternehmen erstmals ein Kreditrating zuerkannt haben, das das Unternehmen fest in der Kategorie "Investment Grade" einstuft - ein bedeutender Meilenstein für eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und nachhaltige Entwicklung.Moody's und Fitch, zwei der führenden Agenturen, die die Kreditwürdigkeit kommerzieller und staatlicher Unternehmen bewerten, erteilten nach einer umfassenden Prüfung gemäß ihren globalen Rating-Standards langfristige Ratings von A2 bzw. A+, beide mit stabilem Ausblick.Der Status von Masdar als Government Related Entity (GRE) der Regierung von Abu Dhabi, die ihrerseits von Moody's mit Aa2 und von Fitch mit AA bewertet wird, sowie der Status des Unternehmens als Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company und der Mamoura Diversified Global Holding PJSC waren wichtige Faktoren bei der Festlegung der Ratings.Auch wenn Masdar keine konkreten Pläne zur Kapitalbeschaffung hat, werden die Kreditratings dem Unternehmen eine solide Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten bieten und eine größere Flexibilität für die Finanzierung von und Investitionen in neue Projekte zu wettbewerbsfähigen Zinssätzen ermöglichen, während es seine globale Expansion beschleunigt. Masdar hat bereits in mehr als 30 Ländern Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem Gesamtwert von 20 Milliarden US-Dollar und einer Erzeugungskapazität von fast 13 GW in Angriff genommen.Bei der Erstellung der Rangliste hoben die Agenturen Masdars umfangreiche Erfolgsbilanz und seine Branchenexpertise hervor, ebenso wie das sehr geringe Engagement und die Abhängigkeit von Auslandsschulden, die durch die starke Unterstützung von Mubadala und der Regierung von Abu Dhabi unterstützt werden.Musabbeh Al Kaabi, Chief Executive Officer der VAE-Investitionen bei Mubadala, sagte: "Die Ratings A2 und A+ von Moody's und Fitch spiegeln das solide Portfolio von Masdar an erneuerbaren Energien und nachhaltigen Immobilien sowie die entscheidende Rolle von Masdar bei der Diversifizierung der Wirtschaft von Abu Dhabi wider. Die Bewertungen zeigen die Stärke von Masdar als globaler Akteur im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und bestätigen die futuristischen Ambitionen, die vor 15 Jahren begannen, als Mubadala Masdar als Zweig der VAE für erneuerbare Energien und nachhaltige Stadtentwicklung ins Leben rief."Bei der Bewertung der Haupteinnahmequellen des Unternehmens stellten die Rating-Agenturen eine Verbindung zwischen Masdar City, dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens für nachhaltige Stadtentwicklung, und dem zunehmenden weltweiten Interesse an nachhaltigen Immobilienprojekten her, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass Masdar eine strategisch günstig zwischen Europa und Asien gelegene Freizone ist. Sie analysierten auch die zweite Haupteinnahmequelle von Masdar, die Investitionen in globale Projekte für saubere Energie, wobei das weltweit wachsende Bewusstsein für den Klimaschutz die Nachfrage nach Investitionen in die Energiewende erhöht und dem Unternehmen solide langfristige Wachstumschancen bietet.Mohamed Jameel Al Ramahi, Chief Executive Officer von Masdar, sagte: "Die Vergabe dieser Investment-Grade-Ratings ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Masdar. Die Ratings sind eine starke Bestätigung für die finanzielle Stabilität von Masdar und die Kreditwürdigkeit unseres Kerngeschäftsmodells und spiegeln das Vertrauen in die Fähigkeit von Masdar zur Generierung von Barmitteln, die uneingeschränkte Liquidität und die zukünftigen Wachstumsaussichten als Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi wider. Auf unserem globalen Expansionskurs sind wir uns der Bedeutung von Transparenz und guter Unternehmensführung bewusst, und unsere erstmalige Bewertung ist ein Beleg für diese Werte."Masdar, auch bekannt als Abu Dhabi Future Energy Company, ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit. Masdar City ist ein Innovationszentrum und eine Freizone, in der mehr als 900 gewerbliche Mieter und Tausende von Beschäftigten und Einwohnern in einer der nachhaltigsten Gemeinden der Welt leben und arbeiten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637094/Masdar_looks_to_future_growth.jpgOriginal-Content von: Masdar, the Abu Dhabi Future Energy Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72928/5033830