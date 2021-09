Bei Amsterdam fand diese Woche die Messe Solar Solutions International statt und erlaubte einen Blick auf die Branche in Zeiten der hoffentlich auslaufenden Corona-Krise. Der Photovoltaik-Markt in den Niederlanden macht dabei vor, was in Deutschland noch fehlt.Rechnete man das Volumen der Photovoltaik-Installationen auf die Einwohnerzahl um, lägen die Niederlande in Europa wohl vorne. Dieses Jahr erwartet Rolf Heynen, Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Dutch New Energy Research, im Nachbarland einen Zubau von rund vier Gigawatt. Das teilte er am Rande der Solarmesse Solar Solutions International ...

