Im Fahrzeuginnenraum moderner Fahrzeuge steht Autofahrern ein breites Spektrum an hochwertigen Technologien zur Verfügung. Angesichts der Komplexität dieser Systeme ist deren Fertigung kein Leichtes. Für das HOD (Hands Off Detection) -Erkennungssystem wurde nun eine spezielle Fertigungslösung mit Thermoden-Lötanlage entwickelt. Die HOD-Technologie ermöglicht es, festzustellen, ob ein Autofahrer während der Fahrt das Lenkrad hält. Eine wichtige Information für Fahrerassistenzsysteme. So müssen beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...