NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September dank einer Herbstbelebung auf 2 465 000 gesunken. Das sind 114 000 weniger als noch im August und 382 000 weniger als im September 2020, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,4 Prozent./dm/DP/men