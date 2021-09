Avaloq wurde dieses Jahr aufgrund seiner hervorragenden SaaS- und BPaaS-Kompetenzen in mehreren Regionen, als «Leader» ausgezeichnet.Zürich - Avaloq wurde von NelsonHall in der NEAT-Anbieterbewertung 2021 als «Overall Leader» für «Wealth & Asset Management»-Services ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um eine der umfassendsten Bewertungen weltweit. Avaloq wurde eine weitere Leader-Auszeichnung zugeschrieben im Marktsegment Hosting/BPS, welches Kompetenzen im Bereich Software as a Service (SaaS) und Business Process as a...

Den vollständigen Artikel lesen ...