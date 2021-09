Viele iPhones, die Apple Watch und zahlreiche Android-Smartphones unterstützen kabelloses Laden im Qi-Wireless-Standard. Wer die bequeme Funktion nutzen will, braucht entsprechende Ladestationen. Wir haben uns für euch umgesehen. Seit dem Nexus 4, das Google im Jahr 2012 herausgebracht hat, lassen sich erste Smartphones kabellos per Qi-Wireless-Standard aufladen. Aber erst seit dem Samsung Galaxy S6 von 2015 und vor allem - sorry, Samsung - den 2017er iPhone-Modellen ist die kabellose Ladelösung in der Masse angekommen. Seitdem versehen immer mehr Hersteller ihre Smartphones mit einer solchen Funktion. Sogar das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...