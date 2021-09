Köln / Frankfurt (ots) -Die ausgewiesene HR-Expertin wird die globale Strategie- und Marketingberatung bei ihrem konsequenten Expansions- und Wachstumskurs unterstützen.Claudia Müller (53) hat die Position des globalen Chief Human Resource Officers (CHRO) bei Simon-Kucher übernommen. Als CHRO leitet Müller die unternehmsweite HR-Funktion der Beratung und berichtet direkt an den CEO Dr. Andreas von der Gathen. Sie folgt damit auf Stephan Butscher, der mehr als zehn Jahren die globale HR-Funktion geleitet hat und sich nun anderen Aufgaben im Unternehmen widmet.Müller, die in ihrer globalen Rolle vom Frankfurter Büro aus arbeiten wird, verfügt über dreißig Jahre Erfahrung im HR-Bereich sowohl im Professional-Services-Umfeld als auch in der Industrie. Darunter Stationen bei weltweit führenden Unternehmen wie Arthur Andersen / Ernst & Young (EY), Nestlé, Savills Investment Management und GEA Westfalia Separator, die sie in Transformationsprozessen und weitreichenden Veränderungssituationen erfolgreich begleitet hat. Zudem bringt Müller die Erfahrung von über zehn Jahren als Systemischer Coach mit und ist mit aktuellen Themen wie Agile Leadership und Cultural Change bestens vertraut.Sie hat weitreichende Expertise im Aufbau und der Leitung von internationalen, modernen HR-Strukturen und -Teams in unterschiedlichen Märkten. Vor ihrer neuen Rolle bei Simon-Kucher war sie zuletzt als Head of HR Continental Europe bei Cushman Wakefield tätig."Ich freue mich sehr, dass wir eine erfahrene HR-Expertin wie Claudia für die Position des CHRO gewinnen konnten", sagt Andreas von der Gathen. "Unser Plan ist es, Simon-Kucher in den nächsten fünf Jahren in seiner Größe zu verdoppeln. In ihrer Funktion als CHRO wird Claudia eine Schlüsselrolle in diesem Prozess einnehmen. Sie bringt die richtige Erfahrung mit um unsere globalen HR-Prozesse weiter voranzutreiben und auszubauen."Claudia Müller: "Simon-Kucher hat eine beeindruckende und vor allem authentische Erfolgs- und Wachstumsgeschichte. Ich freue mich besonders darauf, in dieser so starken Expansionssphase meine Erfahrungen einzubringen. Gemeinsam mit meinem internationalen Team werden wir dafür sorgen, unser globales Employer Branding zu stärken, um unsere Rekruitingziele für das anstehende Wachstum zu erreichen, unsere Prozesse darauf auszurichten sowie unsere weltweiten Talente in allen HR-Themen professionell zu begleiten."Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.400 Mitarbeitern in 41 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Anne Angenvoort (PR & Communications)Tel: +49 221 36794 387E-Mail: anne.angenvoort@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78805/5033951